قرار جديد بشأن 116 متهمًا في قضية "خلية داعش التجمع"

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، تأجيل محاكمة 116 متهمًا في القضية رقم 12785 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمتهمين بالانضمام إلى تنظيم "داعش"، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل؛ للاطلاع.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووفقًا لأمر الإحالة، أسس المتهم الأول الجماعة خلال الفترة من 2 يوليو 2022 حتى 6 يونيو 2024، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة.

وتولى المتهمان الثاني والثالث قيادة الجماعة، حيث اضطلع الثاني بالمسؤولية الأمنية، فيما تولى الثالث جانب التأصيل الشرعي. كما كُلّف المتهمون من الرابع حتى السادس بإدارة الدعم المالي واللوجستي، والسابع بالعمل العسكري، والثامن بالملف الإعلامي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثاني والسابع والثامن قاموا بتدريب أعضاء الجماعة على فنون قتالية واستخدام وسائل اتصال وتقنيات مختلفة، بينما وُجهت إلى المتهمين من التاسع حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وحيازة أسلحة وذخائر.