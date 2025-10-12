سرقة وحريق.. سقوط تشكيل من 5 أشخاص وراء سرقة شقة تاجر بمطروح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة شقة أحد التجار بمحافظة مطروح وإشعال النيران ببابها لإخفاء معالم الجريمة.

وتبين من الفحص أن وراء ارتكاب الواقعة 3 سيدات وشخصين – لإثنين منهم معلومات جنائية، حيث استغل الجناة طبيعة عمل إحدى المتهمات لدى المجني عليه وتمكنوا من سرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، مستخدمين تروسيكل بدون تراخيص في نقل المسروقات، ثم أضرموا النيران بباب الشقة لمحاولة طمس الأدلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

