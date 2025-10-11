كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13218 جنح كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفعل الفاضح على طريق المحور"، تفاصيل جديدة حول الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب والفتيات داخل سيارة يمارسون أفعالًا خادشة للحياء في الطريق العام، قبل أن تتطور الأحداث إلى مشاجرة عنيفة على الطريق.

بدأت القصة عندما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو صوره شاب يُدعى كريم.س أثناء قيادته سيارته على طريق الشيخ زايد، يظهر خلاله شخصان و3 فتيات داخل سيارة ملاكي في أوضاع غير لائقة.

وقال كريم في أقواله أمام جهات التحقيق إنه حاول تصوير الواقعة "لأن تصرفاتهم كانت ممكن تسبب حادث"، مضيفًا: "أنا مصورتهمش في بيتهم، دول في الشارع وفي عز النهار، والمنظر لا يرضي ربنا".

وأكد أنه فوجئ بأحد الشباب داخل السيارة يلاحقه بسيارته ويعترض طريقه، ثم نزل هو وآخرون واعتدوا عليه بالضرب، وكسروا زجاج سيارته أثناء محاولتهم الاستيلاء على هاتفه لحذف الفيديو، قائلًا: "أنا كنت بشتغل على أوبر وكان معايا أطفال، والأولاد اتخضّوا لما شافوا اللي حصل".

اعترافات المتهمين: "كنا راجعين من سهرة"

من جانبها، قالت المتهمة س.م أمام جهات التحقيق إنها كانت في سهرة بأحد الملاهي الليلية بالعجوزة يُدعى "ال. ة" بصحبة أصدقائها، وبعد انتهاء السهرة توجهوا بسيارة المتهم أ.ع إلى طريق وصلة دهشور للتنزه، وهناك احتضنت إحدى الفتيات صديقها في المقعد الأمامي أثناء القيادة.

وأضافت: "كنا راجعين من السهرة، لقينا عربية ماشية جنبنا وبتصورنا، فحاول أحمد يشوف مين اللي بيصور ونزل مع صاحبه يتكلم معاه، وحصلت خناقة واتكسر فانوس العربية".

أما المتهمة الثانية "ه." قالت: "أنا كنت حضناه من وسطه بس وهو سايق، وإحنا مرتبطين وبنحب بعض، ومكنّاش شاربين مخدرات زي ما اتقال".

بينما أقر المتهم أحمد.ع بأنه اعترض طريق مصور الفيديو بعد أن لاحظه يصورهم، مؤكدًا: "زقيت صاحبتي عشان متطلعش في الفيديو، ولما شتمته طلع مسدس وضرب طلقة طيّرت فانوس عربيتي".

كانت كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أطراف الواقعة بعد تحديد هويتهم، وهم شاب له معلومات جنائية و3 فتيات يقمن بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وأوضحت أن المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، عقب خروجهم للتنزه بسيارة ملاكي بنطاق الجيزة، قبل أن يتعدوا على مصور الفيديو ويُحدثوا تلفيات بسيارته.

وفي ضوء التحقيقات، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهمين الأربعة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة استكمال التحقيقات.

تعود الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شابان وفتاتان داخل سيارة ملاكي أثناء سيرها بطريق المحور، زعم مصوره أنهم يرتكبون فعلًا فاضحًا في الطريق العام، ما أثار جدلًا واسعًا ودفع الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية المتواجدين بالسيارة وضبطهم، حيث أُحيلوا لاحقًا للمحاكمة التي حُددت لها جلسة 27 أكتوبر المقبل.