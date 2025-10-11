قرار قضائي جديد في دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة مدني القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، لجلسة 28 أكتوبر؛ للحكم.

وخلال الجلسة السابقة، طالب محمد رشوان، محامي اللاعب، بالتصريح باستخراج شهادة من إدارة الكمبوند الذي يقيم فيه موكله، تفيد بأن الوحدة السكنية التي تم الحجز عليها مملوكة للشركة المالكة للكمبوند وليست للاعب.

وأوضح الدفاع أن الشقة مؤجرة مفروشة لإبراهيم سعيد، ولا يمتلكها، مضيفًا أن المنقولات التي شملها الحجز مملوكة أيضًا للشركة.

وتعود أحداث القضية إلى دعوى أقامتها طليقة اللاعب، حملت رقم 25098 لسنة 2023، اتهمته فيها بالامتناع عن سداد المصروفات الدراسية لابنته "لي لي"، رغم مطالبته القانونية المتكررة بذلك، مؤكدة أنه مقتدر ماديًا ويعمل في المجال الرياضي.