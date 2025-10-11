تأجيل محاكمة 87 متهمًا في قضية "داعش مدينة نصر" لـ13 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 87 متهمًا في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بـ "داعش مدينة نصر"، لجلسة 13 ديسمبر؛ للمرافعة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي، وذلك خلال الفترة من عام 2022 حتى نوفمبر 2023.

كما نُسب إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وُجه إلى بعضهم اتهامات بتمويل الإرهاب واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الرسائل والتعليمات بين عناصر التنظيم.