كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء وإدارة عدد من الحسابات الإلكترونية الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات تجارية وهمية، والإعلان – على خلاف الحقيقة – عن ترويج أدوات صحية مستوردة من الخارج بأسعار مغرية، ومطالبة الراغبين في الشراء بتحويل المبالغ المالية إلى محافظ إلكترونية خاصة به.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من عقود توريد وتركيب أدوات صحية بأسماء شركات وهمية، وأكلاشيه ودفتر فواتير، و2 ماكينة دفع إلكتروني، و3 بطاقات دفع إلكتروني، وهاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته، أقر المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.