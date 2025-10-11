كتب- أحمد أبو النجا:

تواصل لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 استقبال المرشحين لليوم الرابع على التوالي، حيث تبدأ أعمالها من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستمر حتى الأربعاء 15 أكتوبر، عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرًا.

ووصل عدد المتقدمين حتى الآن إلى 1838 مرشحًا على مستوى الجمهورية، بواقع 1392 مرشحًا في اليوم الأول، و341 في اليوم الثاني، و105 في اليوم الثالث.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم (44) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح.

وتتولى اللجان مهام تلقي الطلبات، وفحص المستندات، وإعلان القوائم النهائية، إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية لتجهيز المقار الانتخابية وتأمينها، ومتابعة الدعاية الانتخابية، وتيسير أعمال الاقتراع والفرز، والتأكد من انتظام العملية الانتخابية حتى تسليم أوراقها النهائية للهيئة.