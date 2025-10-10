إعلان

ضبط 147 طن منتجات مجهولة داخل مصنع أعلاف غير مرخص بالإسماعيلية

كتب : علاء عمران

03:28 م 10/10/2025

حملات أمنية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم الغش التجاري وضبط المخالفات التي تهدد الأمن الغذائي.

ونفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت المصانع والمخازن غير المرخصة في نطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة مركز فايد، عُثر بداخله على 147 طنًا من الأعلاف الحيوانية والمواد الخام مجهولة المصدر وبدون بيانات من الجهات المختصة، إلى جانب ضبط 13 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية جرائم الغش التجاري الأمن الغذائي الإدارة العامة لشرطة البيئة مديرية أمن الإسماعيلية الأعلاف الحيوانية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول تعليق من البيت الأبيض على فوز الفنزويلية ماتشادو بنوبل للسلام
رسميا.. الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام