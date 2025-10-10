ضبط 147 طن منتجات مجهولة داخل مصنع أعلاف غير مرخص بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم الغش التجاري وضبط المخالفات التي تهدد الأمن الغذائي.

ونفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت المصانع والمخازن غير المرخصة في نطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة مركز فايد، عُثر بداخله على 147 طنًا من الأعلاف الحيوانية والمواد الخام مجهولة المصدر وبدون بيانات من الجهات المختصة، إلى جانب ضبط 13 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.