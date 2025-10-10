مزاح يتحول لكارثة.. 3 طلاب يتسببون في احتراق 6 سيارات بالتجمع الأول

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق بعدد من السيارات داخل أحد المجمعات السكنية بالتجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بسيارة واحدة وامتدت النيران إلى خمس سيارات أخرى، وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات.

وأفادت التحريات بضبط ثلاثة طلاب مقيمين بالمنطقة، واعترفوا بإشعال البنزين المتسرب أسفل إحدى السيارات على سبيل المزاح، ما أدى إلى اندلاع الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.