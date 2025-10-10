إعلان

ضبط 10 ملايين جنيه من تجار العملة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:15 م 10/10/2025

تجار العُملة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات قوية ومتتالية ضد المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط قضايا اتجار بالعملات المختلفة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه.

ونفّذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملات مكثفة استهدفت الأسواق الموازية لتجارة العملة، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا والمتهمين المتورطين في المضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، استمرارًا لحملاتها الهادفة إلى مواجهة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي غير المشروع، لما تمثله من تهديد للاقتصاد القومي ومحاولات للإضرار بالاستقرار المالي للدولة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الاتجار غير المشروع تجار العملة

