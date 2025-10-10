حريق يلتهم شقة في صفط اللبن.. والحماية المدنية تتدخل

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدطرور غرب الجيزة، اليوم الجمعة.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ودُفعت بسيارتَي إطفاء نجحتا في السيطرة على النيران داخل شقة الطابق الثاني من عقار مكون من طابقين قبل امتدادها لباقي أدوار العقار وفيلا مجاورة.

ولم يُسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والفنية أعمال الفحص لمعرفة أسباب اندلاع النيران وملابسات الحادث.