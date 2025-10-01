إعلان

تفاصيل اتهام ربة منزل بإشعال النار في ابنتها بـ "العياط"

كتب : صابر المحلاوي

10:43 م 01/10/2025

حبس ربة منزل

كتب- صابر المحلاوي:


تباشر جهات التحقيق بالجيزة، التحقيق في واقعة اتهام ربة منزل بإشعال النار في ابنتها داخل مسكنهما بدائرة مركز العياط، على خلفية خلافات أسرية.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث وظروفه، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، وطلب تقرير طبي مفصل عن إصاباتها، كما أمرت بحجز المتهمة 24 ساعة على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافات أسرية نشبت بين الأم وابنتها، ما أدى إلى تصرف الأم بإشعال النار بها، فيما تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وتولت النيابة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

