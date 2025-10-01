كتب- عاطف مراد:



كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد المحال ببيع السجائر وأجهزة السجائر الإلكترونية لطلاب مدرسة بدائرة قسم شرطة الشرابية، ومخالفة صاحب المحل للقوانين.



تبين من الفحص أن القائمة على النشر (ربة منزل) تضررت من تصرفات البائع، الذي كان يبيع المنتجات المشار إليها للطلاب، وعند اعتراض أولياء الأمور قام بالتعدي عليهم بالسب والشتم.



وأمكن تحديد وضبط المتهم (مالك المحل غير المرخص – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق المحل المخالف.