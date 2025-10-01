إعلان

فيديو مثير.. ضبط شبكة تسول في قلب الجيزة

كتب : علاء عمران

04:36 م 01/10/2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مجموعة من الأشخاص يتخذون أحد الشوارع مقرًا لأعمال التسول واستجداء المارة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتبيّن أنهم عاطل وسيدتان، وبمواجهتهم أقرّوا بافتراش الطريق بغرض التسول.

كما أسفرت الحملة الأمنية التي استهدفت المنطقة عن ضبط 12 شخصًا آخرين لقيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

