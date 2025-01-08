ضبط 290 قضية مخدرات و60 قطعة سلاح في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

نفذت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة أمنية مكثفة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 290 قضية مخدرات، و60 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 62 ألف حكم قضائي.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة لمواجهة الجريمة بشتى صورها، والقبض على الخارجين عن القانون، ومكافحة انتشار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وباشرت النيابة التحقيق.