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الداخلية تكشف حقيقة فيديو حصول ضابط على رشوة لعدم تحرير مخالفة مرور

04:38 م الثلاثاء 07 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب ـ علاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالي من أحد الأشخاص وذلك نظيرعدم تحرير مخالفة مرورية حياله.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2015، وتم فحصه في حينه وتبين أن مرتكب الواقعة أحد أفراد الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله وإنهاء خدمته آنذاك في إطار ثوابت الوزارة.

يأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والادعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار، التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري.

وزارة الداخلية فيديو حصول ضابط على رشوة جماعة الإخوان الإرهابية
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