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الداخلية: ضبط 534 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

11:18 ص الإثنين 06 يناير 2025

ضبط 534 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كانت وزارة الداخلية أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنباً للمسائلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية عدم ارتداء الخوذة
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