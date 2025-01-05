احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 26 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملات مرورية بهدف تحقيق الانضباط على الطرق وتطبيق قوانين ولوائح المرور على سائقي المركبات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 39,590 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت 641 مخالفة سير بدون تراخيص، و20 مخالفة لدراجات نارية، و26,846 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و12 مخالفة للمواقف العشوائية، و1,051 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات وتعزيز الأمن والسلامة على الطرق.