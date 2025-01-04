ملابسات اختطاف أحد الأشخاص في الدقهلية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية، وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف.

كان مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية قد تلقى بلاغًا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) يفيد بغياب نجلها (عامل "له معلومات جنائية") عقب خروجه من مسكنهما، وتلقيها اتصالًا هاتفيًا منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.

بإجراء التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مالك المنزل المشار إليه، وعاملان - مقيمون بدائرة المركز)، وتحرير الشخص المحتجز. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.