ملابسات اختطاف أحد الأشخاص في الدقهلية
كتب - علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية، وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف.
كان مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية قد تلقى بلاغًا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) يفيد بغياب نجلها (عامل "له معلومات جنائية") عقب خروجه من مسكنهما، وتلقيها اتصالًا هاتفيًا منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.
بإجراء التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مالك المنزل المشار إليه، وعاملان - مقيمون بدائرة المركز)، وتحرير الشخص المحتجز. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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