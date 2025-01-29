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بين السماء والأرض.. إنقاذ طالب عالق في مصعد بالفيوم

11:50 ص الأربعاء 29 يناير 2025

إنقاذ أحد الأشخاص بعد احتجازه داخل مصعد

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إنقاذ أحد الأشخاص بعد احتجازه داخل مصعد بأحد العقارات في محافظة الفيوم.

تلقى قسم شرطة أول الفيوم بلاغًا يفيد باحتجاز طالب داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة القسم. وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية التي نجحت في استخراجه بسلام.

لاقى التدخل السريع استحسان المواطنين الذين توجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغ.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل الأمني، وسرعة التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة التي تمس أمن وسلامة المواطنين.

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انقاذ طفل الفيوم وزارة الداخلية قسم شرطة أول الفيوم
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