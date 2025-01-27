مصرع 3 عناصر إجرامية وإحباط صفقة مخدرات وسلاح بـ10 ملايين جنيه

القاهرة - مصراوي:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات استباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤر إجرامية تضم 18 عنصرًا إجراميًا شديدى الخطورة بجلب وتهريب المواد المخدرة وترويجها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق محافظات (قنا – القليوبية – الدقهلية).

تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام، الأمن المركزى" ومديريات الأمن المعنية، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة.

وضُبط الآخرين وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 21 كيلوجرام هيدرو ، 20 كيلوجرام حشيش، 11 كيلوجرام هيروين، 6 كيلوجرام آيس" – 44 بندقية "آلية – خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتقدر قيمتها بـ 9,5 مليون جنيه.