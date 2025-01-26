"إمام" يطلب تطليق زوجته: "بتعلي صوتها عليا قدام الناس"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "إمام. ع"، 33 سنة، عامل بمصنع ملابس، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها، تطليق زوجته، مبررًا طلبه بأنها تُخطئ في التعامل معه بشكل متكرر، وتعلو بصوتها أمام الناس ما يسبب له إحراجًا كبيرًا.

وقال في دعواه إن سلوكها أثر على شخصيته بشكل سلبي: "بتغلط وبتعلي صوتها قدام الناس وولغت شخصيتي نهائي"، مشيرًا إلى أنه لم يعد قادرًا على تحمل هذه المعاملة التي هدمت العلاقة بينهما.

وأضاف الزوج: "تحدثت مع أهلها ومعها لتغيير سلوكها، فتتوعد أمامهم وتعود المنزل كما كانت ووصل بها الأمر لإهانتي بكلام غير مقبول وكلما حاولت الابتعاد عنها تتحدث بطريقة تجعلني أعطها فرصة".

يشكو الزوج زوجته: "حاولت معها وأصبحت الخلافات بيننا روتين يومي ووصل الأمر في انتظاري بالعمل حتى منتصف الليل، لشعوري بالإشمئزاز من المنزل".

يواصل "إمام" حديثه: "ابتعدت عن زوجتي شهر بعد شجار كبير معها حينها قررت الانفصال، ومع ذلك قامت بتهديدي بالخناق مع أسرتي".

يختتم الزوج: لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ورفعت دعوى تطليق للضرر منها، حملت رقم 920 لسنة 2024، ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.