شرطة المرور تضبط 45 ألف مخالفة متنوعة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط 45092 مخالفة مرورية متنوعة (939 مخالفة السير بدون تراخيص، و22 دراجة نارية مخالفة، و 30443 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 1145 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وباشرت النيابة التحقيق.