قرار قضائي جديد بشأن استئناف المتهمين بقتل اللواء اليمني

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف بولاق الدكرور، تأجيل نظر استئناف المتهمين في قضية قتل اللواء اليمني، إلى جلسة 18 فبراير القادم، لإحضار الطبيبة الشرعية لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمًا ضد المتهمين، حيث تم الحكم بالإعدام شنقًا على المتهم الأول "ر.م" (29 عامًا) على تهمة القتل العمد، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري. كما تم الحكم على المتهم الثاني "ع.ا" (17 عامًا) والمتهمة الرابعة "س.ع" (16 عامًا) بالسجن المشدد 15 عامًا، بينما تم الحكم على المتهمة الثالثة "إ.ص" بالسجن المؤبد. في حين تمت تبرئة المتهمة الخامسة "آ.م" من تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

وفي تفاصيل القضية، كشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قاموا في 15 فبراير الماضي بقتل المجني عليه، اللواء اليمني حسن صالح محمد العبيدي، عمدًا مع سبق الإصرار. فقد قاموا بتحضير عقار مهدئ وسلاح أبيض (مطواة) وأعطوه للمجني عليه داخل مشروب ليفقد مقاومته. ثم قام المتهمان الأول والثاني بالدخول إلى مسكنه وتعديا عليه باستخدام السلاح الأبيض، كما قاموا بتكبيله وكتم فمه بقطعة من القماش حتى فارق الحياة.