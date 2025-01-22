الداخلية تنفي تسبب ضابطي شرطة في وفاة مواطن بالقاهرة

كتب- محمد فتحي:

نفى مصدر أمني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، صحة ما ورد بعدة مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام ضابطي شرطة في القاهرة بالتسبب في وفاة شقيقها.

أكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 21 يناير الجاري تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول: "أحد الأشخاص مصاب بكدمات متفرقة بالجسم"، ووالدته- لهما معلومات جنائية، وطرف ثان: "أحد الأشخاص مصاب بكدمات بالرأس" بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما البعض.

وأشار إلى أنه تم ضبط طرفي المشاجرة واصطحابهما لنقطة شرطة الأسمرات، إذ أنه أثناء إتخاذ الإجراءات القانونية شعر الأول بحالة إعياء وتم نقله على الفور لإحدى المستشفيات، إلا أنه توفى عقب وصوله.

وبسؤال والدة المتوفى وشقيقه أفادا بأن المذكور يعاني من مرض الصرع وتنتابه حالات إغماء ولم يتهما أحد في التسبب بوفاته، وأيد ما سبق أحد شهود الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.