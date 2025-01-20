بالبطاقة ورقم اللوحة.. طرق سداد مخالفات المرور 2025 من مكانك

كتب- محمود الشوربجي:



يبحث أصحاب السيارات بشكل دوري عن طرق سداد وتسوية مخالفات المرور 2025، في محاولة لتجنب تحمل غرامات إضافية.

وخلال الفترة الماضية، أتاحت الحكومة طرقًا عدة لتسهيل إجراءات دفع المخالفات، سواء عبر الإنترنت أو من خلال مكاتب المرور.



ويُنصح دائمًا بتسوية مخالفات المرور مع بداية العام الجديد، وذلك لتجنب الغرامات الإضافية، باعتبار أن تأخير دفع مخالفات المرور قد يؤدي إلى زيادة الغرامات المقررة، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على صاحب السيارة.



كما أن سداد المخالفات في الوقت المحدد يُجنب مالك السيارة العقوبات القانونية، وكذلك بدء العام الجديد بسجل مروري نظيف خاليًا من المديونيات.



وهناك عدة طرق لدفع مخالفات المرور، منها أولًا الدفع عبر الإنترنت؛ بحيث يمكن للمواطنين دفع مخالفات المرور بسهولة من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية مثل بوابة مرور مصر أو موقع النيابة العامة، وهذه الطريقة توفر الوقت وتتيح الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم. وثانيًا؛ الدفع من خلال مكاتب المرور، حيث يمكن أيضًا زيارة مكاتب المرور المنتشرة في جميع المحافظات لدفع المخالفات نقدًا أو عبر البطاقات المصرفية.

طرق سداد مخالفات المرور أونلاين:



الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.

إدخال رقم اللوحة المرورية أو الرقم القومي وفقًا للمطلوب.

مراجعة المخالفات مع تفاصيل الغرامات المستحقة.

اختيار طريقة الدفع "بطاقة ائتمان، بطاقة خصم مباشر، أو خدمات الدفع الإلكتروني".

إتمام عملية الدفع.

إدخال بيانات الدفع المطلوبة.

الضغط على زر "دفع" لإتمام العملية.

الحصول على إيصال الدفع.

وبعد إتمام مراحل الدفع، يمكن لمالك السيارة حفظ الإيصال إلكترونيًا أو طباعته للرجوع إليه عند الحاجة إليه لاحقًا.

كما يُنصح بالاستعلام بانتظام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت أو من خلال التطبيقات المخصصة لتجنب أي تراكم للغرامات على ملاك السيارات.