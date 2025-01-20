الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب - علاء عمران

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.