الداخلية تضبط سائقي ميكروباص بالغربية بعد فيديو مثير للجدل

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام سائقي سيارتي ميكروباص بالغربية بطمس لوحاتهما المعدنية.

تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيارتين وقائديهما. بالفحص، تبين ارتكابهما مخالفات شملت عدم حمل تراخيص قيادة أو تسيير، عدم تثبيت اللوحات المعدنية، وطمسها بشكل متعمد.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المتهمين والمركبات.