​خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 20 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها لتحقيق الانضباط المروري وتقليل الحوادث.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط 32.463 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 568 مخالفة سير بدون تراخيص و15 دراجة نارية مخالفة و20.366 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و11 مخالفة موقف عشوائي و1.053 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة و25 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين.

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