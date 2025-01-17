الداخلية تضبط عامل مغسلة بتهمة سرقة سيارة سيدة في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة سيدة بالقاهرة، والتي تم تداول تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من سيدة تفيد بسرقة سيارتها عقب إجراء الصيانة الدورية لها. وبناءً على التحريات المكثفة، تم تحديد هوية المتهم، وهو عامل يعمل بإحدى مغاسل السيارات.

وبعد استصدار إذن قانوني، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في منطقة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث عُثر بحوزته على السيارة المسروقة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.