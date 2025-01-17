المرور تضبط 28504 مخالفات مرورية خلال يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية على كافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف مديريات الأمن، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري وتقليل الحوادث.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الإدارة من تسجيل 28504 مخالفات مرورية، تضمنت 1628 مخالفة سير بدون تراخيص، و15 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى 16557 حالة تجاوز للسرعة القانونية. كما شملت الحملة ضبط 18 حالة موقف عشوائي، و1042 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و20 مخالفة أخرى متعلقة بشروط التراخيص.

اتُخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيما تستمر وزارة الداخلية في تكثيف جهودها لضبط المخالفات المرورية، بما يضمن تعزيز السلامة العامة على الطرق.