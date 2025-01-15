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"بتاخد نفقة بنتها بعد وفاتها".. حبس ربة منزل عام بتهمة التزوير

09:04 م الأربعاء 15 يناير 2025

ضبط سيدة تعبيرية

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كتبت-فاطمة عادل:
قررت محكمة الأسرة بمصر الجديدة برئاسة المستشار محمود كامل، حبس ربة منزل عام، بتهمة تزوير وقائع تتعلق بنفقة طفلتها المتوفاة.
جاء ذلك بعدما تقدم طليقها بشهادة وفاة رسمية تثبت وفاة الطفلة منذ أكثر من عام، رغم أن الأم استمرت في صرف النفقة الشهرية المخصصة لها.
وأظهرت التحقيقات أن الأب اكتشف استمرار اقتطاع النفقة من راتبه الشهري، ما دفعه إلى البحث في الأمر. وبعد مراجعة الجهات المعنية، تبين أن الأم لم تُبلغ بوفاة الطفلة واستمرت في استلام النفقة دون وجه حق.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الواقعة تمثل "خيانة للأمانة" واستغلالًا غير مشروع للأموال وخزينة الدولة، وأوضحت السيدة "سمر. ع"، 32 سنة، ربة منزل، أنها كانت في أشد الاحتياج لتلك الأموال بسبب الأزمة المالية التي مرت بها.

بتاخد نفقة بنتها بعد وفاتها حبس ربة منزل حبس عام بتهمة التزوير
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