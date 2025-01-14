تفحم سيارة ملاكي بـ"صحراوي الإسكندرية"
07:58 م الثلاثاء 14 يناير 2025
كتب - محمد شعبان:
اشتعلت سيارة ملاكي بالطريق الصحرواي بالمنطقة الصناعية بأكتوبر دون إصابات.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة بطريق مصر الإسكندريه الصحراوي.
دفع مدير إدارة الدفاع المدني بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع أكتوبر. وتبين بالفحص اشتعال سيارة ملاكي بالكيلو 32 اتجاه الإسكندرية.
أخمد رجال الدفاع المدني الحريق دون خسائر في الأرواح وجنبت إدارة المرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.
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