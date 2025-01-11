محاكمة يحيى موسى و114 متهماً في قضية "الكيان المدمج" تبدأ جلساتها الثانية



كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية جنايات أول درجة، في مجمع محاكم الإصلاح والتأهيل بدر، ثاني جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 متهماً من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الكيان المدمج".

الجلسة تُعقد برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا تشمل تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وأوردت النيابة أن المتهمين أسسوا ويديرون كيانات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان تحت اسم "الكيان المدمج"، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد القوات المسلحة، والشرطة، بالإضافة إلى الاعتداءات على المنشآت العامة والخاصة.

كما أشارت النيابة إلى أن المتهمين مولوا الجماعات الإرهابية، وقدموا معلومات ذات طابع عدائي من أجل تنفيذ عمليات ضد الأمن القومي والاستقرار في البلاد.