للذكور والإناث.. أماكن سحب كراسات معاوني الأمن 2025

كتب- أحمد أبو النجا:

في إطار سعي وزارة الداخلية، لتعزيز قدراتها البشرية وتأهيل الكوادر الشرطية وفق أحدث المعايير، أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن للعام 2025 (الدفعة 11) للذكور والإناث. وتُتيح هذه الفرصة للراغبين في الانضمام إلى هيئة الشرطة، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ويجتازون الاختبارات المقررة.

يستعرض مصراوي، مواعيد التقديم، أماكن سحب كراسات الالتحاق، الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التقديم.

- موعد التقديم لمعهد معاوني الأمن 2025

تقرر أن يبدأ موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025 (الدفعة 11) للذكور والإناث من يوم السبت 4 يناير، ويستمر حتى يوم الإثنين 17 فبراير 2025.

- أماكن سحب كراسات التقدم لمعاهد معاوني الأمن

معهد معاوني الأمن بطرة (ذكور):

المحافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادي النطرون - ذكور):

المحافظات: الإسكندرية، بني سويف، الدقهلية، الفيوم، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية، الشرقية، البحيرة.

- معهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج - حي الكوثر - ذكور):

المحافظات: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد.

بالنسبة للطالبات من جميع المحافظات، يتم التقديم في معهد معاوني الأمن بطرة.

- شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن 2025

أن يكون المتقدم مصريًا من أبوين مصريين بالولادة وليس عن طريق التجنس.

ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا ولا يزيد على 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب.

استيفاء الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، مع اجتياز اختبارات السمات واللياقة البدنية.

ألا يقل الطول عن 170 سم.

ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي جهة من جهات الدولة الأخرى.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

- الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد معاوني الأمن 2025

شهادة ميلاد مميكنة (كمبيوتر).

عدد 12 صورة شخصية.

بيان نجاح الشهادة الإعدادية بدون درجات (يكتب فيه مطلوب لمعهد معاوني الأمن).

الموقف من التجنيد.

قيد فردي للطالب لبيان أنه غير متزوج.

قيد عائلي للأب.

قيد عائلي للجدود من ناحية الأب والأم.

مفردات مرتب الأب والأم.

استكمال البيانات والأوراق وفقًا لما هو مذكور في كراسة الشروط.