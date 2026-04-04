

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 92 متهمًا في القضية رقم 20240 لسنة 2024 جنايات النزهة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية النزهة"، لجلسة 13 يونيو المقبل؛ للطلبات.

وكشف أمر الإحالة أن بعض المتهمين وُجهت إليهم تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن بعض المتهمين الآخرين متهمون بالانضمام للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب.