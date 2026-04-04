13 يونيو.. النطق بالحكم على 11 متهمًا في "خلية حلوان"

كتب : صابر المحلاوي

06:06 م 04/04/2026

جنايات حلوان

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية حلوان"، لجلسة 13 يونيو المقبل؛ للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير 2021، بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما أمد المتهم الثاني التنظيم بأدوات وآلات تُستخدم في تنفيذ مخططاته، مع إدراكه الكامل لأهدافها.

