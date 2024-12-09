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أكتوبر تستيقظ على جريمة قتل

12:47 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شاب في الحي 12 بمدينة السادس من أكتوبر يشتبه في وفاته جنائيًا.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب ثلاثيني أمام عقار بالمجاور السادسة.

وجه العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، ضباطه بفحص البلاغ ومعاينة الجثمان، فضلًا عن سؤال شهود العيان من الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.

وفرضت الشرطة كردونًا بمحيط جثة "محمد. م." البالغ من العمر 33 عامًا، انتظارًا لوصول النيابة العامة للمعاينة.

جريمة قتل قوات الشرطة جثة شاب النيابة العامة
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