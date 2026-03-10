إعلان

حجز محاكمة 6 متهمين في قضية "خلية المرج الثالثة" للنطق بالحكم 10 مايو

كتب : صابر المحلاوي

12:10 م 10/03/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الثالثة" للنطق بالحكم بجلسة 10 مايو المقبل، لاتهامهم مع آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر، خلال عام 2022، انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال الانضمام إلى جماعة الإخوان.

تحقيقات النيابة في "خلية المرج الثالثة"

كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الثالث عشر وحتى التاسع عشر ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، من خلال تزويد بعض المتهمين بمستندات مزورة شملت تذاكر سفر مصطنعة وقيدًا عائليًا وشهادات ميلاد مزورة، لاستخدامها في تسهيل تحركاتهم.

وأوضحت التحقيقات أن عددًا من المتهمين ارتكبوا جرائم تزوير في أوراق أميرية ونسبوها زورًا إلى موظفين عموميين، كما اشترك بعضهم في تلك الجرائم بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهمين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات متعلقة بأنشطة إرهابية، في إطار مخططهم الإجرامي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية المرج الثالثة محاكمة خلية المرج جنايات مستأنف إرهاب حمادة الصاوي تمويل الإرهاب الانضمام لجماعة إرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
في رمضان.. 6 طرق فعالة للحفاظ على صحة المرارة
رمضان ستايل

في رمضان.. 6 طرق فعالة للحفاظ على صحة المرارة
التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار
أخبار المحافظات

التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار
تضرر مواقع تاريخية في إيران بعد غارات جوية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

تضرر مواقع تاريخية في إيران بعد غارات جوية إسرائيلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟