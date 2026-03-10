قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الثالثة" للنطق بالحكم بجلسة 10 مايو المقبل، لاتهامهم مع آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر، خلال عام 2022، انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال الانضمام إلى جماعة الإخوان.

تحقيقات النيابة في "خلية المرج الثالثة"

كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الثالث عشر وحتى التاسع عشر ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، من خلال تزويد بعض المتهمين بمستندات مزورة شملت تذاكر سفر مصطنعة وقيدًا عائليًا وشهادات ميلاد مزورة، لاستخدامها في تسهيل تحركاتهم.

وأوضحت التحقيقات أن عددًا من المتهمين ارتكبوا جرائم تزوير في أوراق أميرية ونسبوها زورًا إلى موظفين عموميين، كما اشترك بعضهم في تلك الجرائم بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهمين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات متعلقة بأنشطة إرهابية، في إطار مخططهم الإجرامي.