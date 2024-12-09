"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 33 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب - علاء عمران:

نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتَي أمن "أسوان ودمياط" حملات أمنية مكثفة في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة

أسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسوان

ضبط 8 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة أسفرت عن ضبط 7.200 كيلو جرام من مخدر الحشيش و5 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الهيروين والشابو، وبحوزة 12 متهماً من بينهم 2 لهم معلومات جنائية، وتم ضبط 5 قطع سلاح ناري "غير مرخصة" تضمنت بندقية خرطوش طبنجة 3 فرد محلي وعدد من الطلقات بمختلف الأعيرة وتنفيذ 801 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة أسفرت عن ضبط 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و8 كيلو جرام من مخدر البانجو، و12 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 4 قطع سلاح ناري "غير مرخصة" تضمنت بندقية خرطوش 3 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين من بينهم 5 لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لضبط المزيد من المتهمين.

جاء يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام