أمن المنافذ بالداخلية يضبط 34 قضية متنوعة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وتمكن من ضبط 34 قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتمكنت الجهود من تحرير 2850 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 27 قضية متنوعة، وتنفيذ 237 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 7 قضايا متعلقة بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القضايا، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بكافة صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.