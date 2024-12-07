الوطنية للانتخابات: حريصون على مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، التزام الهيئة بدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، والتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حول دور الهيئة في تعزيز الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. حضر الندوة أعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي لها، وشارك فيها الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار المستشار حازم بدوي إلى أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة حققت إنجازات كبيرة في تعزيز حقوق المواطنين ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، لا سيما في المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت اهتمامًا كبيرًا لملف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم توفير لجان مخصصة لهم، وتقديم وسائل وآليات حديثة لتلبية احتياجاتهم، مما أدى إلى مشاركتهم الواسعة في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأضاف: "الهيئة الوطنية للانتخابات تجدد التزامها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم بصورة أوسع في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حرص الهيئة على التعاون الفعال مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التوعية والتثقيف حول أهمية المشاركة الانتخابية.

وأشار إلى أن التوعية بأهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في الانتخابات تعد من الأدوار الأساسية للهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الهيئة تواصل أداء هذا الدور بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية.

بدورها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالإعاقة، ويطلق العديد من المبادرات لدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم الدستورية كاملة.

وأضافت أن المجلس يسعى إلى تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، معبرة عن فخرها بحجم المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية الماضية، بفضل التيسيرات الكبيرة التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت إلى أن الانتخابات النيابية لمجلسي النواب والشيوخ ستجري في الفترة المقبلة، ودعت الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، بوصفهم كتلة تصويتية مهمة.

شهدت الندوة عرضًا تقديميًا عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، وما تقدمه من تيسيرات لإتاحة الحق الدستوري للمواطنين، خاصة ذوي الإعاقة، للتعبير عن آرائهم في الانتخابات. كما تضمنت الندوة وجود مترجمين للغة الإشارة للإجابة على أسئلة الحضور.