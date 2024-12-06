ضبط عملية غسل أموال ضخمة بقيمة 53 مليون جنيه في قنا عبر تجارة الأسلحة



كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، من ضبط عنصرين إجراميين مقيمين بمحافظة قنا، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

كشفت التحريات أن المتهمين كانا يحاولان إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 53 مليون جنيه تقريبًا. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.