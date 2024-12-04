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أمن المنافذ يضبط 26 قضية متنوعة و2578 مخالفة مرورية في يوم واحد

12:18 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

أمن المنافذ

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كتب- علاء عمران

تمكنت أجهزة قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من تحقيق نتائج بارزة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في إطار مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

ونجحت في إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 26 قضية متنوعة شملت مخالفات مرورية وأمنية وقضائية. حيث تم رصد 2,578 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 21 قضية في مجال الأمن العام. كما نفذت القوات 205 أحكام قضائية متفرقة، إلى جانب ضبط 5 قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

أمن المنافذ 26 قضية متنوعة وزارة الداخلية الهجرة غير الشرعية
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