الأمن يضبط 420 قضية مخدرات و71 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

الداخلية تضبط 419 قضية مخدرات و71 قطعة سلاح خلال يوم واحد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط 419 قضية مخدرات و71 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 60,880 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضمن حملاتها الأمنية المكثفة التي استهدفت الخارجين على القانون في مختلف محافظات الجمهورية.

وشملت الحملات مواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، في إطار خطة أمنية تهدف لإحكام السيطرة وفرض الانضباط في الشارع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.