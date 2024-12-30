مسن يثير ذعر أهالي النهضة بتصرف صادم

كتبت ـ فاطمة عادل:

شهدت منطقة النهضة واقعة مثيرة للذعر، حيث أقدم رجل مسن على رفع سلاح ناري في وجه سائق سيارة ميكروباص بعد خلاف حاد نشب بينهما على أولوية الركوب.

وحسب شهود العيان، تطورت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى تصرف عدواني من المسن، مما أثار حالة من الفزع بين المارة في المنطقة بعدما قام المسن بتوجيه فوهة السلاح تجاه المارة بشكل عشوائي.

على الفور، تدخل رجال الأمن من قسم شرطة السلام ثانٍ وسيطروا على الموقف، وتم التحفظ على كل من المسن والسائق، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.