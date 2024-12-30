تحرير 149 مخالفة لعدم الالتزام بقرار غلق المحال لترشيد استهلاك الكهرباء

كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 149 محلًا مخالفًا لعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 149 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لدعم خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.