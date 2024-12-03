لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

3 مصابات في حادث دهس وحريق بصوب زراعية بالجيزة

09:33 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

سيارات إطفاء بموقع حريق- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيبت سيدة وطالبتان في حادث سير أعلى الطريق الأوسطي مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بعدد من المارة، مما أسفر عن إصابة فاتن أحمد ٤٠ سنة، منة الله محمود 18 سنة وملك أيمن 18 سنة ونقلت الثلاثة إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

في سياق آخر، اندلع حريق بصوب زراعية أسفل الطريق الإقليمي نطاق قرية بني سلامة مركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران.

حادث دهس حادث سير المرور النجدة أكتوبر الطريق الأوسطي الإقليمي حريق صوب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

طوارئ وانتشار الجيش واشتباكات.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟- فيديو وصور