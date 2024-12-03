3 مصابات في حادث دهس وحريق بصوب زراعية بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

أصيبت سيدة وطالبتان في حادث سير أعلى الطريق الأوسطي مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بعدد من المارة، مما أسفر عن إصابة فاتن أحمد ٤٠ سنة، منة الله محمود 18 سنة وملك أيمن 18 سنة ونقلت الثلاثة إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

في سياق آخر، اندلع حريق بصوب زراعية أسفل الطريق الإقليمي نطاق قرية بني سلامة مركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران.