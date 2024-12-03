مقطع فيديو على "فيس بوك" يوقع عصابة سرقة الدراجات النارية بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات سرقة دراجة نارية بالإسكندرية.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة دراجته النارية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى تفاصيل الحادث.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ الواقعة، تلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغًا من موظف يفيد باكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مكتب بريد محل عمله الكائن بدائرة القسم.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام أسلوب "قطع الأسلاك". كما اعترفوا بارتكابهم واقعتين مماثلتين، تم تحرير محضرين بشأنهما. وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها، ومنها دراجة الشاكي، حيث تم تسليمها له بعد استعادتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.