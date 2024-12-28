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الداخلية تواصل توزيع الهدايا العينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا

01:21 م السبت 28 ديسمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توزيع قوافل إنسانية مُحملة بهدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات. جاءت المبادرة تحت شعار "بداية شتاء دافئ"، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار جهود الوزارة في تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي، تعزيزًا لدورها المجتمعي، وحرصًا على توفير مختلف أوجه الرعاية للمواطنين الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء الجمهورية.

وزارة الداخلية داية شتاء دافئ خفيف الأعباء لمناطق الأكثر احتياجًا توزيع الهدايا العينية على المواطنين
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